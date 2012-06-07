Сайт срочно!

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт28 заявок258 просмотров

Есть заказ на сайт для компании, которая занимается ремонтом под ключ и продажей натяжных потолков.

Их текущий сайт: http://nik-deko.ua/ , видя его, хочется рыдать, они просят не отталкиваться от него, при разработке.

Они хотят новый, динамичный современный сайт, с наглядным представлением информации, стилем Web 2.0.

Правда, наверняка они и сами толком не знают, что такое Web 2.0, поэтому это можно опустить, просто красивый, модный сайт в современном стиле,

не перегруженный эффектами.

Как пишет заказчик "сайт должен выражать эмоции, он должен быть стильным, с моментом дороговизны".

Сайт должен быть в светлых тонах.

Цена фиксированная - 1200 $.

Примеры сайтов, которые им нравятся:

http://www.samsung.com/ua/

http://hyundai.com.ua/

http://www.galychyna.com.ua/

Жду от вас предложений и сроков.

Уважаемые фрилансеры, прошу Вас писать только сроки и стоимость.

13 лет назад
Free-nsk
Роман 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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