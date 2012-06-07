Нужен аукцион наподобие smolotka.ua, aukro.ua на Framework, другое не рассматривается!!! ТЗ приложил, указывайте бюджет и сроки!!! Примерная структура: Домашняя страница (Home) ...
Сайт срочно!
Есть заказ на сайт для компании, которая занимается ремонтом под ключ и продажей натяжных потолков.
Их текущий сайт: http://nik-deko.ua/ , видя его, хочется рыдать, они просят не отталкиваться от него, при разработке.
Они хотят новый, динамичный современный сайт, с наглядным представлением информации, стилем Web 2.0.
Правда, наверняка они и сами толком не знают, что такое Web 2.0, поэтому это можно опустить, просто красивый, модный сайт в современном стиле,
не перегруженный эффектами.
Как пишет заказчик "сайт должен выражать эмоции, он должен быть стильным, с моментом дороговизны".
Сайт должен быть в светлых тонах.
Цена фиксированная - 1200 $.
Примеры сайтов, которые им нравятся:
Жду от вас предложений и сроков.
Уважаемые фрилансеры, прошу Вас писать только сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
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