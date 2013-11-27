Сайт-страничка для продажи роликов (открытки)

Нужен сайт-страничка для упрощенной продажи видеороликов (детские открытки).

В сжатом виде функционал такой:

- Пользователь отвечает на несколько вопросов, ему подбирается ролик (один из многих вариантов)

- Опционно: пользователь может подгрузить фото/текст, которые надо вклеить в ролик (этот кусок кода надо обсудить отдельно, есть сторонние сервисы, которые так умеют делать)

- Оплатил популярными системами оплаты – получил код

- Ввел код – получил доступ к файлу: скачал файл или отправил себе ссылку на почту или как-то еще на сохранил для скачивания в будущем, или открыл страницу для просмотра

- Отметился/похвастался в соцсетях

Подробно по структуре, макету и функционала могу выслать в процессе обсуждения.

Движок, хостинг и пр. технические нюансы – на выбор исполнителя.

Физическое хранение видеороликов можно сделать на любом внешнем сервисе, который поддерживает расшаривание по паролю/ссылке.

(Мне нравится, например, box.com)

Сайт дает лишь ссылки на ролики, сам их не хранит (если хостинг/возможности движка не позволяют).

Срок: примерно неделя, если возможно.

Бюджет:

- 300 долларов за весь магазин и верстку и пр.,

- плюс договорная сумма отдельно за кусок функционала по подгрузке фото и обработке видеоролика (или как вариант, это будет делать другой исполнитель).

Оплата: по факту электронными деньгами или на карту Visa.

Кто возьмется – пишите, будем обсуждать, ТЗ и наброски вышлю.