Нужен сайт, по типу http://www.azconsult.ru/ http://uspevai7ya.ru/. У меня есть тексты и план разделов. Нужен симпатичный дизайн , ну и, само собой, чтобы функционировало без сбоев. От потенциальных исполнителей - цена + ...
Сайт-страничка для продажи роликов (открытки)
Нужен сайт-страничка для упрощенной продажи видеороликов (детские открытки).
В сжатом виде функционал такой:
- Пользователь отвечает на несколько вопросов, ему подбирается ролик (один из многих вариантов)
- Опционно: пользователь может подгрузить фото/текст, которые надо вклеить в ролик (этот кусок кода надо обсудить отдельно, есть сторонние сервисы, которые так умеют делать)
- Оплатил популярными системами оплаты – получил код
- Ввел код – получил доступ к файлу: скачал файл или отправил себе ссылку на почту или как-то еще на сохранил для скачивания в будущем, или открыл страницу для просмотра
- Отметился/похвастался в соцсетях
Подробно по структуре, макету и функционала могу выслать в процессе обсуждения.
Движок, хостинг и пр. технические нюансы – на выбор исполнителя.
Физическое хранение видеороликов можно сделать на любом внешнем сервисе, который поддерживает расшаривание по паролю/ссылке.
(Мне нравится, например, box.com)
Сайт дает лишь ссылки на ролики, сам их не хранит (если хостинг/возможности движка не позволяют).
Срок: примерно неделя, если возможно.
Бюджет:
- 300 долларов за весь магазин и верстку и пр.,
- плюс договорная сумма отдельно за кусок функционала по подгрузке фото и обработке видеоролика (или как вариант, это будет делать другой исполнитель).
Оплата: по факту электронными деньгами или на карту Visa.
Кто возьмется – пишите, будем обсуждать, ТЗ и наброски вышлю.
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