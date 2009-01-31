Сайт строительных материалов

Нужен сайт для театра огня с возможностью добавления фотографий и видео. На сайте должно быть несколько разделов и подразделов, удобная админка, форма обратной связи, форма регистрации нового пользователя, защита от ботов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно с нуля создать сайт справочник строительных материалов.
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