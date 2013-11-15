Сайт строительной компании

Коллеги! Необходимо сделать сайт одностраничник - о коте для вязки Оригинал сайта http://www.tigriko.ru/ Есть фотографии. ТЗ как такового - нет Подразделы (абзацы) могут быть такие: Общая информация о коте (родословная, достижения) С кнопками «узнать более подробно!» всплывает форма ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим, сайт визитка строительной компании.
Кроме стандартного функционала, требуется наличие фотогалереи и формы обратной связи.
Так же очень желателен будет калькулятор стоимости услуг, на подобии http://www.tvoystroy.ru/calculator_fundament
Более подробное ТЗ выбранному исполнителю.
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