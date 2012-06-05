Сайт товара с возможностью выбрать поставщика.

При создании обязательно использовать Yii с целью стандартизации идентичных сайтов и их управления.

Основная цель сайта предоставить для покупателя товара возможность выбора поставщика (ов) и отправить нескольким или всем за один раз еденную заявку, запрос, обращение. Как далекий ориентир можно указать Яндекс маркет, но с дополнительной формой обратной связи поставщикам и формой вывода ответов в единой таблице, переписке, общении как на фрилансах.

Выбор поставщика осуществляется по названию (ранжирование в алфавитном порядке), по городу, по карте, (визуальное отображение точек с переходом на карточку заказа, карточку поставщика, определение расстояния не требуется), визуальное определение ближайших, по описанию (краткий рекламный текст поставщика), по количеству отзывов на сайте о поставщике. Отправка заявки возможна всем поставщикам (кол-во ограничено, большим значением) или по выбору, отмеченным в списке. (кол-во ограничено, большим значением) При формировании заявки возможность ввода текста, прикрепления файла, указание точки на карте.

Отобразить заявку в ленте заказов. Лента заявок видна всем посетителям, доступ к контактам заказчика для зарегистрированных и по факту оплаты доступа к контактам по данной заявке.

Для поставщиков основная возможность получать уведомления о заявках, открытие контактов заказчика после ознакомления с данными заявки, город, товары. Зарегистрированный поставщик получает уведомление о новой заявке, знакомится с ней и если она ему интересна, действием, за плату, получает доступ к контактным данным заказчика. Деньги списываются с его счета на сайте.

Возможность разместить свои цены.

Возможность разместить анкетные данные о своей компании в списке поставщиков. Регистрация позволит получать уведомления о заказах. Размещение данных на сайте в открытом доступе платное.

Возможность заказывать все платные услуги сайта самостоятельно и без обращений к администратору.

Поставщики имеют возможность занести свои товары на сайт через отправку формы администратору. Самостоятельного добавления товаров не предусмотрено.

На сайте раздел Сертификаты, техническая правовая информация – один раздел с подразделами уже на странице. Наполняются администрацией.

Выбрать ближайшего к себе поставщика. Карта с отмеченными на ней складами и офисами поставщиков. Карта поставщиков. Карта отображается на главной, на странице товара, на странице поставщики. На карте отображаются офис и склад отдельно. Данные из карточки поставщика. Отдельная страница или блок на другой странице (например, странице размещения заказа), где можно было бы рассмотреть карту крупно.

Должна быть корзина заказываемых товаров куда их можно добавить, удалить.

Заявка сформированная Заказчиком отправляется с сайта на почту выбранным поставщикам. Они её получают без информации кому еще она была отправлена, без реквизитов заказчика, в полях название компании, телефон, адрес указываем – «Заполнено», если есть прикрепленный файл, указываем и это. Для открытия контактных данных заказчика нажмите сюда, спишем деньги, согласны? Если оплатить услугу приоритетное размещение, то в приходящих заявках отображается количество поставщиков получивших эту заявку, если оплатить услугу специальное размещение (над списком) то к отображению количества добавляется отображение названий поставщиков и города их, кому была отправлена заявка. (обсуждаемо).

Посмотреть цены. Отображается средняя цена, при нажатии на которую открываются цены по поставщикам. Список поставщиков. На главной и на странице выбора поставщика (размещения заказа) Список поставщиков с сортировкой по городу, названию, наличию данных о ценах. (место в списке платная услуга)

Размещение рекламных баннеров на главной, на странице с товарами (сквозные). На главной в верхней части так же сквозной.

Для зарегистрированных отображение остатка средств и истории зачислений, списаний. Приход денег заполняется в ручную администратором, клиент видит историю и реальный остаток

Форма для заказа товаров. Дополнительно можно прикреплять файлы (формат файла проверяется на сервере для блокировки форматов exe, bat и т.п.). Первое поле прикрепляемых файлов называется «Реквизиты».

Форма заказа, шаг 1 (контактная информация заказчика, и поле для заполнения товаров, если их мало и нет необходимости прикладывать файл со списком товаров) шаг 2 (выбор поставщика). Форма заказа расположена на одной странице и имеет два логических блока (шаги).

ШАГ 1: Форма с контактной информацией заказчика

Название организации / Частного лица,

Контактная информация,

Адрес,

Другие сведения,

Возможность прикрепить файлы,

Заказываемый товар из страницы, с которой произошел переход в форму заказа (наименование товара) если не использовали корзину.

ШАГ 2: Форма с выбором из списка поставщиков.

Список поставщиков (описан выше).

Сообщения с сайта.

Не более десяти текстов писем поставщикам, в зависимости от оплаченных услуг.

Настраиваемая страница ошибки 404 (страница не найдена).

В списке поставщиков кнопка добавить себя в поставщики,

Станица для поставщиков и рекламодателей с описанием возможностей сайта.

Возможность все страницы каталога и сайта распечатать.

Данные в карточках некоторых компаний закрыты для индексации поисковыми системами, названия телефон, электронный адрес.

Определение местонахождения посетителя для вывода его города, возможность сменить город.

Фома добавить себя в поставщики, предмодерация.

Форма заказа услуги сайта по размещению корточки поставщика, баннера, телефона в шапке сайта. Реализовать выпадающее меню с перечислением возможных услуг и желаемого периода.

Контекстная реклама бегуна. Вписать блок рядом с оглавлением каталога, дизайнерские слить с текстом сайта.

Телефон на главной это рекламная возможность для поставщиков. Отображается телефон указанного рекламодателя или рандомно телефоны поставщиков всех, если нет рекламодателя. Из личного кабинета должна быть возможность заказать услуг отображения телефона. Если два или более рекламодателя на услугу «телефон на главной» отображаются телефоны всех рекламодателей поочередно при обращении к сайту.

При совершении пользователями важных действий заполнения карточек, изменения в них, заказе услуг и т.п. на почту администратору должно приходить уведомление

Мы не вывешиваем почты, сайты, обращения через формы связи. Отображение сайта в карточке – платно, отображение телефона – платно.

Геолокация, определение населенного пункта автоматически с возможностью изменить вручную. При регистрации поставщика попросит ьего выбрать регионы откуда он хотел бы получать уведомления. Тому кто во Владивостоке не интересно, что появилась заявка в Калининграде. Так же и наоборот при размещении заявки попросим пользователя заполнить данные о населенных пунктах из которых он готов получить предложения от поставщиков. Пример – объём заказа таков, что транспортные услуги мизерны и я готов получить предложения не только из своего региона (города), но и из соседних (просим указать).

У поставщика возможность увидеть отзывы о заказчике, если они есть кнопка активна, идентификатор телефон, почта.