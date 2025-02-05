Необходимо создать одностраничный сайт на платформе Tilda для агентства, специализирующегося на управлении OnlyFans аккаунтами. Сайт должен включать разделы о компании, услугах, моделях, отзывах и часто задаваемых вопросах. Требуется адаптивный дизайн, быстрая загрузка, SEO-оптимизация и интеграция с социальными сетями. Использование CMS для управления контентом и соблюдение современных стандартов безопасности.
Сайт турагентства
Добрый день! Уточните пожалуйста стоимость многостраничного сайт-визитки для туристического агентства.
Спасибо!
Примеры:
https://www.japan-experience.com/tours
https://www.touristjapan.com/tours/
https://www.goaheadtours.com/tours/asia-tours/japan-tours#know-before-you-go
С уважением, Людмила
Заявки фрилансеров
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