Ищется специалист для разработки современного сайта для услуг электрика. Сайт должен быть удобен для пользователей, с учётом SEO-оптимизации и необходимых маркетинговых инструментов. Опыт в создании работающих сайтов и знание технологий для высокой конверсии обязательны. Подготовка к продвижению через Google, Facebook, Instagram и другие каналы.