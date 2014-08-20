Сайт туристической компании

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки75 просмотров

Требуется команда для разработки сайта: дизайнер, верстальщик, программист (ы)

- Необходимо знание хостеров (включая иностранных): кто что предлагает, на каких условиях, какие языки программирования и БД поддерживает;

- опыт разработки многоязычных сайтов:

- опыт разработки сайтов из сферы туризма.

Обязательно наличие работающих примеров (функционирующие сайты).

Пишите ваши предложения, в них указывайте сроки и стоимость

11 лет назад
osod577
Шеин 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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