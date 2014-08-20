Добрый день! Надо сделать сайт-фотогалерею. 1) Без flash, без анимации; 2) Вне любой системы управления сайтом; 3) В Dreamweaver. Визуальный пример: http://www.templatemonster.com/ru/dynamic-flash-photo-galleries-type/34587.html Но с изменениями: 1) Без меню ...
Сайт туристической компании
Требуется команда для разработки сайта: дизайнер, верстальщик, программист (ы)
- Необходимо знание хостеров (включая иностранных): кто что предлагает, на каких условиях, какие языки программирования и БД поддерживает;
- опыт разработки многоязычных сайтов:
- опыт разработки сайтов из сферы туризма.
Обязательно наличие работающих примеров (функционирующие сайты).
Пишите ваши предложения, в них указывайте сроки и стоимость
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