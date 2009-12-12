Сайт - видеосервис.

Необходимо создать новосной сайт, а именно грабер новостей из rss потоков Так же раздели по недвижемости, авто и прочее тематические раздели объявлений Сроки и цены указываать в предложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать сайт с нуля.
Суть работы сайта:
Пользователь может подключить к сайту некоторое количество видеокамер по LAN, не веб камер! Техническая возможность юзера - сводится к тому, что у него ОДНА выделенная линия интернет с ОДНИМ IP адресом, возможно динамическим, возможно НЕ динамическим.
Глобальная задача проекта состоит в том, чтобы организовать просмотр на сайте трансляцию с камер юзера. Это основная цель, которая, считаю, включает в себя половину работы над сайтом. Остальная часть - в личке.
Человек, который согласится делать это - должен уметь организовать не только работу с видео трансляцией, но и иметь опыт в написании движков и возможностей к примеру - любого эротического видеочата. Хороший пример - www.ruscams.com
Мой проект к подобному направлению деятельности не относится, но технологии и возможности использоваться будут.
Пожалуйста - только серьёзные предложения!
Экспериментировать на моём проекте - не надо. Нужны конкретные люди или человек, который УМЕЕТ это делать и есть опыт. Буду обсуждать возможности каждого, кто откликнется - детально.
ВСЕ тонкости и смысл проекта обьясню только тому, кто будет это делать.
Здесь достаточно написано - чтобы принять решение - брать проект или нет.
Предлагайте цену и сроки. Прошу - указывать РЕАЛЬНЫЕ сроки и в них УКЛАДЫВАТЬСЯ!
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