Требуется специалист по созданию лендингов под ключ, желательно с опытом работы в нишах нутры или крипты. Лендинги должны быть копиями популярных сайтов с нашей статьей. Оплата сдельная. Необходимы резюме и примеры выполненных работ. Убедитесь, что у вас есть опыт с арбитражными лендами.
Сайт-визитка
Сайт для небольшого (совсем небольшого, как и бюджет на этот заказ) рекламного агентства. Как референс можно взять что-то типа этого 2carrots.ru
То есть главная имеет структуру и разбивку лэндинга, плюс дополнительные страницы с портфолио.
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