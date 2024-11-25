Сайт-визитка

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок94 просмотра

Сайт для небольшого (совсем небольшого, как и бюджет на этот заказ) рекламного агентства. Как референс можно взять что-то типа этого 2carrots.ru

То есть главная имеет структуру и разбивку лэндинга, плюс дополнительные страницы с портфолио.

Создание сайтов
5 месяцев назад
Mefetran
Иван 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
5 месяцев назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Анастасия
 
31 год
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
5 месяцев назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
48 отзывов
5 месяцев назад
Дина
 
37 лет
6 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад
Алена
 
25 лет
год в сервисе
Была
2 месяца назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
час назад
85 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
7 часов назад
66 отзывов(-2)
5 месяцев назад

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