Сайт для небольшого (совсем небольшого, как и бюджет на этот заказ) рекламного агентства. Как референс можно взять что-то типа этого 2carrots.ru

То есть главная имеет структуру и разбивку лэндинга, плюс дополнительные страницы с портфолио.