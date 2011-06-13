Требуется создать сайт для обменника вебманни. Нужен больше функционал сайта чем его дизайн.. То есть: - автоматические ввод-вывод средств - личный кабинет ( где заполняются поля идентификации личности плюс загрузка документов) - информаторы курсов валют. - подвязка к банкам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Несложный сайт визитка,с подбором бесплатной темы
2. Грамотное написание под ранжирование в поиске !
3. Joomla,drupal
4. Прежде чем назначать цену, смотри фаил приложение Т/З
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