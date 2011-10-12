Сайт визитка

Создание сайта - визитки с простым дизайном и установка его на домен.

UPD - нужна ОДНА страничка на хтмл и все :) Ни магазин, ни подстраниц, ничего!. Только одна единственная страничка с шапкой и простеньким дизайном. Там будет размещен один товар с описанием.

Тема - массажер для головы.

Предпочтительные цвета - коричневый или бордовый.