Сайт-визитка

небольшой сайт, по внешнему виду примерно http://laserobjectives.com/

работа:

1)выбор нормального хостинга, регистрация, доменное имя - данные присылаем

2) верстка или по шаблону - тз примерное существует - 5-6 страниц, о нас, 3 странички технологии, сотрудничающие организации и т.п.

3) графические заставки - 2-3 шт, нужно создать по нашей тематике

в случае сложности или затруднений - отдельный бюджет под заставки (дизайнеров и т.п.)

4) поддержка на протяжении месяца-двух, до готовности, оптимизация в поисковиках

оплата ЯД - по потребности или нал. в мск (белорусская, строгино)

сроки - главное качество:)

С уваженеим, Дмитрий.