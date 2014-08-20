Сайт-визитка

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт22 заявки209 просмотров

Нужен сайт визитка с минимальным бюджетом. На сайте будет 5 страниц. На всех будет текст. Так же нужно будет кнопка "Заказать звонок". Сайт должен стоять на joomla 3, что бы вышло дешевле можно использовать шаблон. В шаблоне только логотип изменить(предоставлю) . Шаблон сперва согласовать со мной. Текста на страницу предоставлю.

Joomla
11 лет назад
OldSkorpin
Илья 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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