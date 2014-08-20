Приветствую. Я предоставляю текст-обзор женского товара. Вам нужно сделать на основе этого текста простую страничку + по тексту подобрать картинки. Ничего сложного в общем. Страничка нужна такого ...
Сайт-визитка
Нужен сайт визитка с минимальным бюджетом. На сайте будет 5 страниц. На всех будет текст. Так же нужно будет кнопка "Заказать звонок". Сайт должен стоять на joomla 3, что бы вышло дешевле можно использовать шаблон. В шаблоне только логотип изменить(предоставлю) . Шаблон сперва согласовать со мной. Текста на страницу предоставлю.
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