Нужен одностраничник на примере сайта, дизай, верстака, установка на хостинг. техническое задание и наполнение есть.
Сайт-визитка для фирмы-разработчика ПО
Необходим сайт-визитка для фирмы по разработке ПО.
В принципе, я могу разработать его и сам, но я считаю, что каждый должен заниматься своим делом - кто-то создает дизайн, кто-то пишет тексты, кто-то пишет программы, кто-то делает сайты. Поэтому - доверюсь профессионалам.
Сроки не горят.
Предпочтение наиболее низкой цене. Но рассмотрю все варианты.
Требования к сайту:
1. Дизайн:
Есть наработки в виде главного баннера и фавиконки (предоставим). Остальное - чтоб смотрелось строго, гармонично. Тона - светлые (светло-желто кремовые, белые, воздушные, облачные - трудно описать; возможно, фон нужно просто оставить белым).
2. CMS - любая, можно даже без нее. Но, я так понимаю, никто с нуля писать сайт не будет на голом HTML+PHP, поэтому - CMS, скорее всего, нужна. Из личных предпочтений - Wordpress, Drupal. Лишь бы администрирование было несложным.
3. Содержание. Предусмотреть страницы:
3.1. О компании (текст есть, предоставим).
3.2. Контакты (текст есть, предоставим).
3.3. Портфолио (здесь будут храниться примеры готового софта (ссылка на архив с программой, скриншот), т.е. что-то вроде каталога-галереи).
3.4. Магазин готовых платных приложений (чтобы можно было сразу продать наше ПО). Как вариант - привязать магазин plati.ru.
3.5. Файлообменник (скрыто для рядовых пользователей, входящих на сайт, доступно только для админа: чтобы залить какой-то файл, получить ссылку, поделиться с кем-либо ссылкой и чтобы этот кто-то зашел по ссылке и смог скачать файл).
4. СЕО-оптимизация. Простейшие операции.
Заявки фрилансеров
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