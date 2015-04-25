Сайт-визитка для фирмы-разработчика ПО

Необходим сайт-визитка для фирмы по разработке ПО.

В принципе, я могу разработать его и сам, но я считаю, что каждый должен заниматься своим делом - кто-то создает дизайн, кто-то пишет тексты, кто-то пишет программы, кто-то делает сайты. Поэтому - доверюсь профессионалам.

Сроки не горят.

Предпочтение наиболее низкой цене. Но рассмотрю все варианты.

Требования к сайту:

1. Дизайн:

Есть наработки в виде главного баннера и фавиконки (предоставим). Остальное - чтоб смотрелось строго, гармонично. Тона - светлые (светло-желто кремовые, белые, воздушные, облачные - трудно описать; возможно, фон нужно просто оставить белым).

2. CMS - любая, можно даже без нее. Но, я так понимаю, никто с нуля писать сайт не будет на голом HTML+PHP, поэтому - CMS, скорее всего, нужна. Из личных предпочтений - Wordpress, Drupal. Лишь бы администрирование было несложным.

3. Содержание. Предусмотреть страницы:

3.1. О компании (текст есть, предоставим).

3.2. Контакты (текст есть, предоставим).

3.3. Портфолио (здесь будут храниться примеры готового софта (ссылка на архив с программой, скриншот), т.е. что-то вроде каталога-галереи).

3.4. Магазин готовых платных приложений (чтобы можно было сразу продать наше ПО). Как вариант - привязать магазин plati.ru.

3.5. Файлообменник (скрыто для рядовых пользователей, входящих на сайт, доступно только для админа: чтобы залить какой-то файл, получить ссылку, поделиться с кем-либо ссылкой и чтобы этот кто-то зашел по ссылке и смог скачать файл).

4. СЕО-оптимизация. Простейшие операции.