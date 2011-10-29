Нужно создать сайт-визитку для объединения програмистов на Joomla (специализация JAVA и все что связано с Java, RUBY, C#, приложения для Goggle Android, IPhine, другие коммерческие платформы). Портфолио. На сайте также должна ...
Сайт визитка на Joomla
Нужно создать сайт визитку на joomla.
Исполнителю вышлю ТЗ.
Выбранный исполнитель
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