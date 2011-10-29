Сайт визитка на Joomla

$100
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Завершен18 заявок340 просмотров

Нужно создать сайт визитку на joomla.

Исполнителю вышлю ТЗ.

Joomla
14 лет назад
djoonni
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

andrew_web
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
После работы с этим человеком возникают только положительные ощущения. Сделал все точно по ТЗ раньше положенных сроков. Буду и дальше с ним сотрудничать. Рекомендую всем!
Заказчик или шутник, или человек, болеющий ФГМ. Скинул ТЗ, я начал делать работу. Не успел я закончить, как заказчик пишет положительный отзыв и с меня требуют комиссию! Не советую работать с ним!

Заявки фрилансеров

andrew_web
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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