Ищем исполнителя для оказания услуг по созданию сайтов под ключ. Необходимо предоставить сроки выполнения и смету работ. В заявке прикреплять детали и стоимость проекта. Подробное ТЗ доступно для ознакомления.
Сайт візитка на ворд пресі
1) Треба створити сайт візитку на ворд пресі на 5 сторінок і далі теж його будемо розширувати додавати новіі сторінки за аналогією для оптимізації.
Пропонуйте відразу ціну і приклади робіт!
2) Є сайт, який просуваємо через СЕО, є людина , яка цим займається. Треба щомісяця Додавати нові сторінки на конструкторі ворд прес за аналагією нові сторінки на базі тих що є і наповнювати. Текст і фото ми даємо. Сайт на конструкторі ворд прес Поки треба для одного сайту, в перпективі ще +1 сайт. Зараз це 4-5 сторінок щомісяця.
Пропонуйте відразу ціну і приклади робіт для обох завдань
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