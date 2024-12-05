Сайт візитка на ворд пресі

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Закрыт19 заявок279 просмотров

1) Треба створити сайт візитку на ворд пресі на 5 сторінок і далі теж його будемо розширувати додавати новіі сторінки за аналогією для оптимізації.

Пропонуйте відразу ціну і приклади робіт!

2) Є сайт, який просуваємо через СЕО, є людина , яка цим займається. Треба щомісяця Додавати нові сторінки на конструкторі ворд прес за аналагією нові сторінки на базі тих що є і наповнювати. Текст і фото ми даємо. Сайт на конструкторі ворд прес Поки треба для одного сайту, в перпективі ще +1 сайт. Зараз це 4-5 сторінок щомісяця.

Пропонуйте відразу ціну і приклади робіт для обох завдань

WordPressСоздание сайтов
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