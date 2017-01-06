Типа utkonos, но с готовыми php-скриптами. Особенность заключается в том чтобы могли заказывать только рестораны и кафе, а не физики. Так же чтобы фермеры могли сбывать продукцию в магазин. Валюта расчетов нестандартная ...
Сайт визитка "под ключ".
Тематика - сельское хозяйство.
ТЗ нет. Нужно сделать по примеру: http://millmix.ru/ru/
Движок любой (но с админкой).
В заявке просьба указывать сроки и бюджет.
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