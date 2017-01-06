Сайт визитка "под ключ".

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Закрыт40 заявок267 просмотров

Тематика - сельское хозяйство. 

ТЗ нет. Нужно сделать по примеру: http://millmix.ru/ru/

Движок любой (но с админкой).

В заявке просьба указывать сроки и бюджет. 

8 лет назад
Rush30
Рушан 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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