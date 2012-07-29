Краткое техническое задание находится в приложении. Уверен, что его вполне хватает для того, чтобы определиться с конкретной стоимостью работы. Пожалуйста, фразы типа: "Обращайтесь, буду рад(а) посотрудничать!" – оставьте для своих рекламных буклетов. Нужны только конкретные ...
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Сайт-визитка с хорошим дизайном .
Тема «Мобильный Магазин» «Mobile Shop»
Доставка парфюмерии и косметики в офис или на дом. Клиент имеет возможность выбрать из представленного ассортимента нужный ему товар и купить его.
ТЗ на создание сайта высылаю по требованию.
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