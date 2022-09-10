Требуется помощь в создании галереи на сайте WordPress с использованием Elementor Pro. Необходимо воспроизвести дизайн галереи, как на предоставленной картинке. Ожидается точное соответствие образцу и рекомендации по реализации.
Сайт Word Press
Добрий день! Маю вже майже готовий сайт але мени його не доробили. Треба підправити декілька розділів за дизайном ( він повністю готовий в фігмі) та вивести його з тестового формату та зробити мобільну версію.
Підскажіть будь ласка, чи можна це зробити і як вам буде зручно обговорити усі деталі?
Дякую!
Посилання на сайт - https://kateflowers.com.ua
Посилання на дизайн - https://www.figma.com/file/WPN2J379LVeOCU8zHGqY8I/Untitled?node-id=312%3A527
https://www.figma.com/file/WPN2J379LVeOCU8zHGqY8I/Untitled?node-id=48%3A132
Заявки фрилансеров
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