Сайт Word Press

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Закрыт1 заявка111 просмотров

Добрий день! Маю вже майже готовий сайт але мени його не доробили. Треба підправити декілька розділів за дизайном ( він повністю готовий в фігмі) та вивести його з тестового формату та зробити мобільну версію.

Підскажіть будь ласка, чи можна це зробити і як вам буде зручно обговорити усі деталі? 

Дякую! 

Посилання на сайт - https://kateflowers.com.ua

Посилання на дизайн - https://www.figma.com/file/WPN2J379LVeOCU8zHGqY8I/Untitled?node-id=312%3A527

https://www.figma.com/file/WPN2J379LVeOCU8zHGqY8I/Untitled?node-id=48%3A132

Node.jsWordPress
3 года назад
guest_16629927956922
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
16 отзывов
3 года назад

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