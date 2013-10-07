Сайт здорового питания и образа жизни

$500
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка102 просмотра
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Создание сайта под ключ: дизайн; разделы/подразделы, баннеры, возможность размещения видео материалов, интеграция соц сетей, платежной системы, форума. Размещение на сервере.

10 лет назад
na-shad
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Webpazl
Юрий 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$400
14 дней
Работаем с Юрием второй раз. Как и в прошлый раз, эмоции от сотрудничества самые позитивные. Юрий качественно и в срок выполняет пункты тех задания, добавляет свои интересные элементы, оказывает поддержку после завершения работы. Рекомендую!
Очень хороший заказчик, второй раз работает с Натальей.
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