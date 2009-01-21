Сайт журнала

$250
Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок196 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приблизительное ТЗ вложено.

Бюджет 5-10 тысяч рублей.

Кто возьмется?

Дизайн, вёрстку делаем мы.

С вас установка на cms, настройка, программирование.

Возможен вариант работы с DLE (если сможете, конечно).

15 лет назад
Alon
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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