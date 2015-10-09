Сделать 10 типовых сайтов

Нужно сделать пачку сайтов с одинаковой тематикой от 10 шт.

Желательно на WP.

Делается из бесплатных или нулленых тем с уникализацией по внешнему виду.

Если у вас есть интерес, то готов работать постоянно по этой задаче.

Не смотря на массовость сайт должен иметь аккуратный и привлекательный вид, при этом различаться по внешнему виду.

После ознакомления с ТЗ предлагайте порядок цены либо за 1 шт., либо за 10 шт. пакетом.