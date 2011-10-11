Сайт дилера на ASP.NET MVC 3 (C#) + SQL2008 Требуется создать сайт дилера (по примеру сайта производителя) с некоторыми дополнениями, касающимися SEO. Панель управления сайтом должна обеспечивать добавление статей по каждому товару, ...
Сделать аналог сайта
Нужна качественная копия www.vrn123.ru
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