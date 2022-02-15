Сделать аналог сайта поиска пар, можно использовать готовые решения

Здравствуйте, требуется копия функционала сайта atolin ru, разрешается использовать готовые решения / шаблоны. Должен работать платный функционал: продвижение объявлений, фиксация в топе...

Как пример: был найден готовый шаблонthemeforest.net/item/datebook-dating-wordpress-theme/17464068 , возможность его использования допускается, главное чтобы вы могли настроить.

На выходе должен быть готовый функционирующий сайт, с рабочими платежными системами

Смотрю на сроки и цены, максимально быстро, желательно недорого, поэтому можно использовать шаблоны, повторюсь, главное чтобы все работало и функционал был, как на сайте примере