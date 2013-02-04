Сделать HTML-сайт на основе шаблона

Для постоянной работы над крупным американским ресурсом, связаннм со знаменитостями ищем двух программистов PHP. Более подробная информация о проекте будет дана только тем, кто пройдет первичный отбор. О работе: * добавление нового функционала * улучшение производительности сайта * правка и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется адаптировать готовый шаблон с templatemonster.com
Сайт нужен скорее всего с админкой.
Посоветуйте варианты. Я в этом деле чайник.)
Нужен вариант без Flash.
Номера шаблонов которые подобрал:
#41389
#41021
#39377
или
#41829
или
#36572
После адаптации шаблона нужно его разместить на хостинге.
Сразу указывайте вашу цену и сроки.
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