Нужен сайт - агрегатор вакансий, который будет собирать вакансии с сайтов по поиску работы (hh.ru, superjob.ru и др.) через xml-фид (напрямую парсить ничего не нужно) и предоставлять пользователю поиск по общей базе вакансий. В результатах ...
Сделать интернет сервис под ключ
Приветствую!
Ищем программиста и дизайнера в одном лице. Работа над новым интернет сервисом по туризму.
У нашей команды есть опыт работы в интернете 9 лет. Одностраничные сайты, блоги умеем делать. Нам нужно:
- Разработка сервиса наша, есть шаблон на бумаге. Нужно написать код.
- В интернет сервисе будет 9 страниц. Мы за минимализм, приветствуются решения по упрощению интерфейса.
- Сделать минималистический дизайн сервиса, белый фон.
- Сайт должен быть адаптированный под любые экраны.
- Админка должна давать возможности: редактировать тексты, изменять положения форм, заполнять контент на русском и английском языке, менять шрифты и цвета его, менять цвета форм, конечно видеть все заказы и их статусы (об этом более подробно позже).
- Не приветствуются JavaScrip.
- Приветствуются новые решение, например html5 и т.д.
- Приветствуются исследования в юзабилити, чтобы кнопки и ссылки были на своем месте.
Прикрепляю скрин первой странице, по ней будет все понятно. Далее согласовываем бюджет и график (оплата за выполненные задачи). Заключаем с вами договор о неразглашении коммерческой информации. Приступаем к работе.
Заявки фрилансеров
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