Сделать интернет сервис под ключ

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Закрыт14 заявок221 просмотр

Приветствую!

Ищем программиста и дизайнера в одном лице. Работа над новым интернет сервисом по туризму.

У нашей команды есть опыт работы в интернете 9 лет. Одностраничные сайты, блоги умеем делать. Нам нужно:

  • Разработка сервиса наша, есть шаблон на бумаге. Нужно написать код.
  • В интернет сервисе будет 9 страниц. Мы за минимализм, приветствуются решения по упрощению интерфейса.
  • Сделать минималистический дизайн сервиса, белый фон.
  • Сайт должен быть адаптированный под любые экраны.
  • Админка должна давать возможности: редактировать тексты, изменять положения форм, заполнять контент на русском и английском языке, менять шрифты и цвета его, менять цвета форм, конечно видеть все заказы и их статусы (об этом более подробно позже).
  • Не приветствуются JavaScrip.
  • Приветствуются новые решение, например html5 и т.д.
  • Приветствуются исследования в юзабилити, чтобы кнопки и ссылки были на своем месте.
Следующий заказ будет сделать мобильное приложение под данный интернет сервис. Для этого необходимо сделать api подключение.

Прикрепляю скрин первой странице, по ней будет все понятно. Далее согласовываем бюджет и график (оплата за выполненные задачи). Заключаем с вами договор о неразглашении коммерческой информации. Приступаем к работе. 

HTML
9 лет назад
evaboss
43 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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