Сайт на Друпал. Срок 14 дней Т3 в личку. В первую очередь буду смотреть выполненные работы в портфолио
Сделать клон сайта!
Нужно сделать клон сайта savoy.ru в качестве админки можно использовать любую cms.
Цены и сроки пишите сразу.
Заявки фрилансеров
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