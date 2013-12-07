Сделать клон сайта 1в1 с админкой

$100
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Закрыт8 заявок143 просмотра

Добрый всем день!

Необходимо сделать клон сайта stolle.com.ua с админкой чтоб можно было изменять содержимое все на сайте.

11 лет назад
Gasya
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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