Сделать копию (или аналог) сайта-рейтинга

Нужно создать сайт, чтобы был рабочий бот, как на csgopolygon.com (с такой же системой антитрейда) Сама суть игры будет иная, более подробно обсудить сможем в процессе. Нужно выполнить работу в кратчайшие сроки, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество/ Бюджет не ...