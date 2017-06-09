Сделать копию (или аналог) сайта-рейтинга

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок329 просмотров
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Сделать аналогичный сайт как http://rating-remont.ru/ или http://rating-remont-kvartir.ru/ основанный на рейтинге по количеству отзывов и оценке.

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7 лет назад
SatiSabitova
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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