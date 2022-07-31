Тип разработчика: Full-stack developers

Платформы:комп и мобильная версия

Сроки - 2 недели

ТЗ для сайта:

Задача: Необходимо сделать сайт под услугу по установке умного дома и продаже товаров для него.

А)Услугу необходимо оформить в формате одностаничника.

Б)Под продажу товаров необходимо сделать мини интернет-магазин количество единиц товара до 200 шт.

Требования к сайту.

Преамбула. Требуется практически под копирку сделать такой же сайт - https://homey.app/ru-ru/

Так как он подходит и по дизайну и по наполнению. Исключения составят некоторые заголовки, а также некоторые структурные разделы сайта.

Внешка.

Дизайн надо сделать в полном соответствие оригиналу(шрифты, анимация).

Особое внимание необходимо уделить анимации. Элементы, которые необходимо анимировать пронумерованы в "контентном" варианте, цифрами от 1-9.(см. длинный скриншот).

Внутреннее наполнение.

Админка с возможностью:

1-наполнять контент(заголовки и текста на главной странице);

2-наполнять текстами базу знаний и статейный раздел.

3- наполнять магазин карточками товаров.

Интерфейс админки не обязательно во «френдли» формате. Преимущественно рассматриваться самый бюджетный вариант админки, со всем функционалом.

По общей структуре:

Общее количество страниц сайта примерно 18 шт, без учета страниц для товаров. Наполнять сайт(заголовками, статьями, товарами с описанием) не требуется. По сути требуется сделать анимацию и карказ сайта (т.е. его структурные элементы с возможностью их редактирования через админку. От админки нужна: возможностью добавления товаров, статей, редактирование заголовков и текстов. Но важно, чтобы текста и заголовки были того же шрифта, что и в оригинале.

В скринах приложены структурные элементы, которые не нужно делать. Не нужные элементы сайта перечеркнуты.

Страницы сайта, которые НЕ нужны(показаны на скринах):

1)Вкладка - “Homey”;

2)Вкладка - «Discover”, правая часть “apps” не нужна.

3)В мобильной версии сайта, в разделе - “Webshop” не нужна вкладка “Insperation”.

Разделы НЕ перечеркнутые необходимо сделать "один в один". (т.е. все тоже самое).

В мобильной версии сайта не нужен люфт правой стороны.(см скрин).Также в мобильной версии сайта не нужны все те же разделы, что и в основной версии + не нужна вкладка inspiration.

Разделы, которые нужно дополнительно добавить:

1)О компании;

2)Цены;

3)Кейсы.

Эти пункты необходимо добавить в раздел - "Хоумми" и в подвал сайта сделать ссылки на них.

Сроки и цена обсуждаемы.