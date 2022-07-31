Требуется разработка качественного сайта «под ключ» для студии бальных танцев. Необходимо учесть все аспекты, включая дизайн, функциональность и удобство использования, чтобы привлечь клиентов и показать все преимущества студии.
Сделать копию сайта
Тип разработчика: Full-stack developers
Платформы:комп и мобильная версия
Сроки - 2 недели
ТЗ для сайта:
Задача: Необходимо сделать сайт под услугу по установке умного дома и продаже товаров для него.
А)Услугу необходимо оформить в формате одностаничника.
Б)Под продажу товаров необходимо сделать мини интернет-магазин количество единиц товара до 200 шт.
Требования к сайту.
Преамбула. Требуется практически под копирку сделать такой же сайт - https://homey.app/ru-ru/
Так как он подходит и по дизайну и по наполнению. Исключения составят некоторые заголовки, а также некоторые структурные разделы сайта.
Внешка.
Дизайн надо сделать в полном соответствие оригиналу(шрифты, анимация).
Особое внимание необходимо уделить анимации. Элементы, которые необходимо анимировать пронумерованы в "контентном" варианте, цифрами от 1-9.(см. длинный скриншот).
Внутреннее наполнение.
Админка с возможностью:
1-наполнять контент(заголовки и текста на главной странице);
2-наполнять текстами базу знаний и статейный раздел.
3- наполнять магазин карточками товаров.
Интерфейс админки не обязательно во «френдли» формате. Преимущественно рассматриваться самый бюджетный вариант админки, со всем функционалом.
По общей структуре:
Общее количество страниц сайта примерно 18 шт, без учета страниц для товаров. Наполнять сайт(заголовками, статьями, товарами с описанием) не требуется. По сути требуется сделать анимацию и карказ сайта (т.е. его структурные элементы с возможностью их редактирования через админку. От админки нужна: возможностью добавления товаров, статей, редактирование заголовков и текстов. Но важно, чтобы текста и заголовки были того же шрифта, что и в оригинале.
В скринах приложены структурные элементы, которые не нужно делать. Не нужные элементы сайта перечеркнуты.
Страницы сайта, которые НЕ нужны(показаны на скринах):
1)Вкладка - “Homey”;
2)Вкладка - «Discover”, правая часть “apps” не нужна.
3)В мобильной версии сайта, в разделе - “Webshop” не нужна вкладка “Insperation”.
Разделы НЕ перечеркнутые необходимо сделать "один в один". (т.е. все тоже самое).
В мобильной версии сайта не нужен люфт правой стороны.(см скрин).Также в мобильной версии сайта не нужны все те же разделы, что и в основной версии + не нужна вкладка inspiration.
Разделы, которые нужно дополнительно добавить:
1)О компании;
2)Цены;
3)Кейсы.
Эти пункты необходимо добавить в раздел - "Хоумми" и в подвал сайта сделать ссылки на них.
Сроки и цена обсуждаемы.
Заявки фрилансеров
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