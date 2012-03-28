Сделать копию сайта

Доброго времени суток!

Есть один игровой сайт: http://www.oyunskor.com

Ничего уникального в нем нет, просто понравилась структура и функционал.

Нужно немного изменить дизайн.

И практически полностью повторить функционал (включая соц. составляющие).

Все игры размещенные на сайте это везде доступные казуалки.

Админка с удобным добавлением игр.

Премодерирование комментариев.

Обязательный SEO блок ( прписывание title, meta keywords,description, alt, title и пр.)

CMS должна быть бесплатна.

При сдаче работы в каждом разделе (гонки, стрелялки, квесты и пр) должно быть не менее 10 флеш игр установлено.

Стоимость работы просьба указывать с работой по дизайну и без нее.

Возможно если появится время дизайн сделаю сам.