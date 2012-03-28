Сделать копию сайта

Здравствуйте! нужен сайт - визитка. Тематика: Организация частных вечеринок и праздников Каркас сайта: Горизонтальные разделы Home, club DJs, Foto, News, Contacts.... Сайт открывается на Home, там идет перечень услуг, по типу коттеджи, клубы, StripDancers и тп.... Внизу сайта где-то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Есть один игровой сайт: http://www.oyunskor.com
Ничего уникального в нем нет, просто понравилась структура и функционал.
Нужно немного изменить дизайн.
И практически полностью повторить функционал (включая соц. составляющие).
Все игры размещенные на сайте это везде доступные казуалки.
Админка с удобным добавлением игр.
Премодерирование комментариев.
Обязательный SEO блок ( прписывание title, meta keywords,description, alt, title и пр.)
CMS должна быть бесплатна.
При сдаче работы в каждом разделе (гонки, стрелялки, квесты и пр) должно быть не менее 10 флеш игр установлено.
Стоимость работы просьба указывать с работой по дизайну и без нее.
Возможно если появится время дизайн сделаю сам.
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