Сделать копию сайта на WordPress с админ панелью

Добрый день. Необходимо создать сайт, по сути выполнить копию этого сайта https://clck.ru/GjXu8 со всем его функционалом. И написать скрипт, который будет парсить информацию с тайского сайта аукциона - https://www.appleauction.co.th. Пример странички для парсинга: https://www.appleauction.co.th/catalog/CR/6206UDN02021001. При нажатии на позицию ...