Нужно разместить фото, видео. Немного текста. Условия, цену. Статус - занято (сдано и до какого числа) или свободно. Конструкторы не предлагать Работать буду с тем кто предложит минимальную цену.
Сделать копию сайта на WordPress с админ панелью
Необходимо сделать копию сайта.
Ссылку скину. Сроки и цена
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