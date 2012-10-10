Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо создать свадебный портал. Основные ориентиры - http://wedding.ua/ и http://my-svadba.ru/ Основные пожелания (общее видение и краткое тех задание) - в приложении к проекту. Детально условия проекта ...
Сделать копию сайта + веб-приложение
1. Сделать аналог сайта http://www.dodopizza.ru/
2. Прикрутить модуль заказа пиццы с сайта
3. Прикрутить модуль для ввода заказов оператором в пиццерии
По каждому пункту стоимость и сроки, размер предоплаты (предпочтение отдаю разработчикам работающим без предоплаты)
По пункту два набросок ТЗ прилагается (стоимость и сроки по каждому блоку обозначить отдельно)
Вопросы в личку.
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