Сделать лэндинг по аналогу

Нужна компания или небольшая команда для разработки нескольких сайтов на разные тематики. ПОДРОБНЕЕ. Необходимо выполнить такие работы: Первое: создать 3 лендинга простых на любом конструкторе (тематику сообщу) Второе: создать 5 лендингов по дизайн-макету (дизайн тоже нужно разработать) Третье: создать ...
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Добрый вечер, надо сделать Landing Page по аналогу: http://lpgenerator.ru/store/preview/981/
Бриф заполню при личном общении.
Обязательно отправить исходник в Adobe Muse
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