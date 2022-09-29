Сделать лендинг/ посадочную страницу с настройкой рекламы в Mytarget

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Завершен3 заявки145 просмотров

Мы занимаемся реализацией постельный принадлежности (подушки сна, ортопедические подушки) на маркетплейсах. В ближайшей перспективе планируем масштабироваться и отходить от маркетплейсов на прямую продажу через лендинг/ сайт.

В связи с этим решили протестировать одну из гипотез: хотим понять, насколько будет эффективна продажа через лендинг и таргетированную рекламу + какое кол-во лидов получится привлечь.

Необходимо:

  • Сделать простой лендинг с описанием преимуществ и полезных свойств ортопедической линейки (подушки для сна). Со своей стороны мы предоставим краткую информацию о товаре.
3 года назад
Alovak
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MarinMaxim
Максим 
21 год
3 года в сервисе
Был
19 дней назад
3 года назад
$10
2 дня
Приятный человек с рвением к работе!
Хочу сказать спасибо Владиславу за сотрудничество, мне очень понравилось как он описывал то, что нужно сделать, всегда был на связи, рекомендую его! как хорошего заказчика

Заявки фрилансеров

MarinMaxim
Максим 
21 год
3 года в сервисе
Был
19 дней назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
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час назад
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Юлия
 
43 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

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