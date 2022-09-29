Мы занимаемся реализацией постельный принадлежности (подушки сна, ортопедические подушки) на маркетплейсах. В ближайшей перспективе планируем масштабироваться и отходить от маркетплейсов на прямую продажу через лендинг/ сайт.

В связи с этим решили протестировать одну из гипотез: хотим понять, насколько будет эффективна продажа через лендинг и таргетированную рекламу + какое кол-во лидов получится привлечь.

Необходимо: