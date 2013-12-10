Необходимо разработать мобильную версию сайта http://www.kalinkaimmobiliare.com/. Дизайн, стоимость и сроки с исполнителей. Примеры мобильных версий: http://m.stanford.edu/ http://m.benjaminmoore.com/
Сделать новую версию сайта
Сделать нову версию сайта Сделать нову версию сайта http://artim116.ru/
1.Создать новый логотип и оформление сайта (Уникальное)
2.Прикрутить имеющиеся лэндинги к основному сайту ( добавить в лэндиги фирменный стиль)
3. Оптимизировать контент
4.Перенос сайта на новый хостинг
5.Прикрутить контент сайта к поисковикам сделать основу под seo.( ищем сео оптимизатора)
Оплата сдельная по факту сдачи каждого из этапов.Общий бюджет 200$
Ждем предложения!
Заявки фрилансеров
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