Сделать новую версию сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок181 просмотр

Сделать нову версию сайта Сделать нову версию сайта http://artim116.ru/

1.Создать новый логотип и оформление сайта (Уникальное)

2.Прикрутить имеющиеся лэндинги к основному сайту ( добавить в лэндиги фирменный стиль)

3. Оптимизировать контент

4.Перенос сайта на новый хостинг

5.Прикрутить контент сайта к поисковикам сделать основу под seo.( ищем сео оптимизатора)

Оплата сдельная по факту сдачи каждого из этапов.Общий бюджет 200$

Ждем предложения!

11 лет назад
gaynutdinov
Амир 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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