Сделать полную копию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок376 просмотров

Сделать полную копию сайта со всем функционалом 

Регистрация 

Оплата на сайте

3 года назад
guest_16631407046273
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Мейрбек
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Олег
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Макс
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Олег
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Владислав
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артем
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
44 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
3 года назад
Марина
 
32 года
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
9 минут назад
61 отзыв
3 года назад
Валерий
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наира
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Данил
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Помочь с Галерей Wordpress

    $4

    Требуется помощь в создании галереи на сайте WordPress с использованием Elementor Pro. Необходимо воспроизвести дизайн галереи, как на предоставленной картинке. Ожидается точное соответствие образцу и рекомендации по реализации.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт Автоломбард

    Требуется разработка сайта или лендинга для автоломбарда. Примеры сайтов включают autolombardn1.ru и zalogator.ru. Опыт работы с проектами в нише автоломбардов будет преимуществом. Укажите ваш опыт в данной сфере.

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт для просмотра фильмов сериалов

    Требуется разработать сайт для просмотра фильмов и сериалов «под ключ». В дальнейшем будет нужна мобильная версия сайта. Ожидается качественная реализация с возможностью расширения функционала.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт для обучения детей робототехнике на LEGO Mindstorm

    Разработка сайта для обучения детей робототехнике на основе LEGO Mindstorm и Arduino. Необходимо собрать и перевести обучающий материал, инструкции, программное обеспечение и видеоматериалы. Сайт будет на WordPress, структура определяется исполнителем. Обучение включает два направления: LEGO Mindstorm и Arduino.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется создать сайт, выбор шаблона свободный хотя есть и готовые

    $100

    Необходимо разработать сайт «под ключ» с использованием выбранного шаблона. Сроки выполнения являются важным фактором. Бюджет фиксированный, возможны доработки за отдельную плату. Требуется минимальная серверная часть с формой обратной связи. Технологии: HTML5/CSS3, возможен фреймворк.

    HTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать сайт

    Требуется разработка сайта-визитки, который будет иметь возможность самостоятельного изменения информации и данных. Ожидается создание функционала для удобного редактирования контента.

    Сайты «под ключ»39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить возможность оплаты Пушкинской картой на сайт

    Необходимо добавить возможность оплаты Пушкинской картой на сайт, разработанный на платформе WordPress. Требуется интеграция с сервисом через API, создание системы бронирования и реализация онлайн-оплаты. Зал должен быть отрисован через канвас.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Скопировать сайт

    Необходимо скопировать сайт по адресу https://cabketg.ru/prostin/ и настроить приход заявок на почту. Задача включает создание сайта «под ключ» с функциональностью для получения заявок.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад