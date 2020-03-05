Сделать простой сайт на wordpress

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки183 просмотра
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Вордпресс уже стоит, чистый, с темой newspaper, все работает (без наполнения пока, можно делать все что угодно). 

надо:

1. настроить вид главной страницы по макету (без дизайна) на основе установленной темы

2. настроить страницу "карта" (без дизайна) на основе установленной темы

3. настроить страницу новости (без дизайна) на основе установленной темы

4. настроить страницу статистика (без дизайна) на основе установленной темы

5. сделать страницу с квизом. Линейные 5 вопросов и в конце выдается результат (вероятность столько-то процентов. считаем по простой формуле) И кнопка поделиться в соцсетях. Все.

6. Проверить, чтобы все страницы были адаптивными и чтобы мобильная версия была корректной.

почти все можно решить без программирования, большая часть функционала есть в установленной теме, остальное в плагинах

Но пару строчек кода придется все-таки написать для реализации 5 пункта. 

можно сделать без него, я потом найду исполнителя отдельно. 

Ищу человека, который чувствует себя в вордпрессе как дома и готов быстро это реализовать.

подробное тз скину заинтересованным

WordPressСайт на WordPress
4 года назад
webvek
Антон 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
chezzgarage
Владимир 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-2)
4 года назад
$50
1 день
Работа не сделана
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