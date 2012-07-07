Сделать простой сайт под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок223 просмотра

Сделать простой сайт по пользованию определенными программами (программы уже написаны на php), который будет работать по следующей схеме (прилагается). Данная схема – это не ТЗ, а описание функционала сайта. Сайт для взрослых. Дизайна пока нет, но есть эскизы.

Сайт будет многоязычным. На русском, английском, испанском и пр. языках.

PHP
13 лет назад
Leana
Лина 
49 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
42 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт под ключ

    Создание сайта . тематика гравировальные услуги . сувениры и фотоперенос. на футболки кружки итд . срок 7-14дней . требования . страница на весь экран . хорошее ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Образовательный сайт

    Нужен современнейший образовательный сайт Вот приблизительное ТЗ!!! 1. Новости (С возможностью добавления пользователями) 2. Рефераты (С возможностью добавления пользователями) 3.Flash игры 4.Онлайн тестирование (С возможностью добавления пользователями) ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазины на MAGENTO

    Здравствуйте, уважаемые Freelanceры! Требуются специалисты для запуска интернет-магазина на MAGENTO. Цель на данный момент: перевести готовый дизайн в шаблон и натянуть его на интернет-магазин. В наличии два проекта, возможно будет и третий. ...

    Magento
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скопировать сайт или сделать новый

    Сделать сайт под ключ, с этим же модульным расположением, либо более качественным юзабилити для продающей площадки, контентом таким же, только с другим описанием компании и контактами, можно даже взять этот шаблон и сделать переоформление модулей, ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен сайт под ключ с объявлениями о продаже авто

    Приветствую всех. Нуждаюсь в изготовлении сайта на, практически, любом движке, включая самопис. Тематика "Продажа подержанных автомобилей". Что необходимо: Уникальный дизайн. Разделы: легковые (легковушки, джипы, кроссоверы, микроавтобусы), мотоциклы, ...

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Клонирование сайта

    Клонирование: ссылка на оригинал сайта http://www.masterosanki.ru, перечень поправок: нужно сменить название продукта, цену, контакты, изменить некоторые пункты меню. Требование к исполнителю: - быть в скайпе онлайн, - ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется сайт посредника из США

    Уникальный дизайн, любая кмс. Женско детская тематика, доставка из США. 50-100к рерайт статей, описание тарифов. Добавление магазинов, и описание магазинов (рерайт перевод) калькулятор. система заказа. личный кабинет пользвоателя с ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт хостинга

    Нужен человек, который либо делал сайт хостинг-компании, либо есть уже готовые шаблоны, сборки и т.д. Желательно чтобы был рабочий хуиз. Пишите цены, демки, скриншоты.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад