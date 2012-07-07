Сделать простой сайт под ключ

Сделать простой сайт по пользованию определенными программами (программы уже написаны на php), который будет работать по следующей схеме (прилагается). Данная схема – это не ТЗ, а описание функционала сайта. Сайт для взрослых. Дизайна пока нет, но есть эскизы.

Сайт будет многоязычным. На русском, английском, испанском и пр. языках.