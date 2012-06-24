Сделать сайт агентства недвижимости простой

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок227 просмотров

Разработать сайт агентства недвижимости типа cian , чтоб ещё можно было добавлять новости и страницы сайта. Разработкасайта в 2 этапа: утверждение дизайна и разработка сайта

Бюджет 2000руб.

Срочно.

13 лет назад
DJ_Orloff
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Wib
28 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов(-2)
13 лет назад
$70
3 дня

Заявки фрилансеров

Wib
28 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов(-2)
13 лет назад