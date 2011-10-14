Разработка сайта по генерации форм документов. Аналоги formz.ru Помимо форм для генерации документов в pdf, реализовать возможность скачать документ для самостоятельного заполнения. Сервис бесплатный, монетизация сервиса не предусматривается.
Сделать сайт-блог
.Сделать сайт «под ключ» (профессиональный блог с расширенными возможностями…)
Тема – переговоры.
1. Дизайн, верстка (предварительно под WordPress)
2. Движок и плагины (функции)
3. Выложить на хостинг, настроить работу.
1. ДИЗАЙН
Пожелания: современный дизайн в стиле иконок - на белом фоне, минималистичный, крупные детали, с намеком на 3Д-эффекты… Возможно с фото автора в верхней части… Возможно, верхняя часть (полоса по бокам) «тянущаяся» на весь экран
Примеры блогов, чей дизайн нравится:
http://www.radislavgandapas.com/
2. ФУНКЦИИ (движок, плагины, возможности)
Предварительно – WordPress. (У меня другие сайты на Битриксе, этот нужен попроще – для публикации материалов с комментариями, продажи инфо-продуктов). Если будет другое предложение по движку – готова рассмотреть.
Необходимые функции:
- верхнее меню (или лучше два)
- всплывающее окно с подпиской на рассылку
- комментарии (защищенные от спама – не знаю как именно), древовидный вариант (с возможностью ответов внутри дискуссии)
- кнопки социальных сетей (поделиться, нравится и пр.) – для всего сайта (где-то сбоку, например), и после каждой статьи, заметки…
- форма подписки на рассылку
- форма записи на тренинг, форма обратной связи (задать вопрос, например)
- возможность размещения баннеров
- возможность размещения видео, аудио, фото
- статистика (или Гугла, или Яндекса, или еще какая-то…)
- удобная оптимизация страниц…
- удобные теги, разделы (облако и\или по разделам…)
- опросы
- карта сайта (заметки по разделам)
- поиск по сайту
- регистрация на сайте
- возможность закрытых платных разделов (доступ по абонементам…)
- советы по другим полезным фишкам принимаются с благодарностью
3. Выложить на хостинг (какой именно – советы принимаются с благодарностью), все настроить, проконсультировать по администрированию сайта…
Сроки - не горит, хочется сделать хорошо, при этом не затягивая на недели и месяцы.
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