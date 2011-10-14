Сделать сайт-блог

.Сделать сайт «под ключ» (профессиональный блог с расширенными возможностями…)

Тема – переговоры.

1. Дизайн, верстка (предварительно под WordPress)

2. Движок и плагины (функции)

3. Выложить на хостинг, настроить работу.

1. ДИЗАЙН

Пожелания: современный дизайн в стиле иконок - на белом фоне, минималистичный, крупные детали, с намеком на 3Д-эффекты… Возможно с фото автора в верхней части… Возможно, верхняя часть (полоса по бокам) «тянущаяся» на весь экран

Примеры блогов, чей дизайн нравится:

http://maxkhiger.com/

http://www.azamatushanov.com/

http://www.radislavgandapas.com/

http://e-youcan.com/

2. ФУНКЦИИ (движок, плагины, возможности)

Предварительно – WordPress. (У меня другие сайты на Битриксе, этот нужен попроще – для публикации материалов с комментариями, продажи инфо-продуктов). Если будет другое предложение по движку – готова рассмотреть.

Необходимые функции:

- верхнее меню (или лучше два)

- всплывающее окно с подпиской на рассылку

- комментарии (защищенные от спама – не знаю как именно), древовидный вариант (с возможностью ответов внутри дискуссии)

- кнопки социальных сетей (поделиться, нравится и пр.) – для всего сайта (где-то сбоку, например), и после каждой статьи, заметки…

- форма подписки на рассылку

- форма записи на тренинг, форма обратной связи (задать вопрос, например)

- возможность размещения баннеров

- возможность размещения видео, аудио, фото

- статистика (или Гугла, или Яндекса, или еще какая-то…)

- удобная оптимизация страниц…

- удобные теги, разделы (облако и\или по разделам…)

- опросы

- карта сайта (заметки по разделам)

- поиск по сайту

- регистрация на сайте

- возможность закрытых платных разделов (доступ по абонементам…)

- советы по другим полезным фишкам принимаются с благодарностью

3. Выложить на хостинг (какой именно – советы принимаются с благодарностью), все настроить, проконсультировать по администрированию сайта…

Сроки - не горит, хочется сделать хорошо, при этом не затягивая на недели и месяцы.