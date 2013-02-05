Сделать сайт из 5 страниц на шаблоне

$50
Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок225 просмотров
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Добрый день коллеги, нужно сделать сайт из 5 (перелинкованных) страниц, ни какой КМС не нужно. Для сайта использовать любой более менее приличный шаблон мебельной тематики (продажа мебели, магазин мебели). На страницах должны быть области под текст, в шапке телефон и логотип. В футере: копирайты, телефон.

Шаблон на ваше усмотрение. В итоге мне нужно 5 страниц с любой забитой для примера информацией.

11 лет назад
alex_kabanov
Александр 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов
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