Сделать сайт из 5 страниц на шаблоне

Добрый день коллеги, нужно сделать сайт из 5 (перелинкованных) страниц, ни какой КМС не нужно. Для сайта использовать любой более менее приличный шаблон мебельной тематики (продажа мебели, магазин мебели). На страницах должны быть области под текст, в шапке телефон и логотип. В футере: копирайты, телефон.

Шаблон на ваше усмотрение. В итоге мне нужно 5 страниц с любой забитой для примера информацией.