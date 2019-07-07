Мы: компания, занимающаяся консалтингом в сфере экспорта товаров и услуг. Что нужно: Сайт для привлечения лидов и приема заявок онлайн Кроссплатформенный На Wordpress с настроенными плагинами ...
Сделать сайт калькулятором
ТЗ в файлах, в ответе указать:
1. стоимость
2. сроки
3. на какой системе управления буден сделан сайт
Заявки фрилансеров
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