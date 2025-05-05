Сделать сайт-каталог продажи онлайн курсов

$100
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Открыт11 заявок147 просмотров

Нужен сайт- каталог продажи онлайн курсов. Движок не имеет значения, можно вордпрес. Список онлайн курсов предоставлю

​ТЗ как такового нет. Можно шаблон любой использовать. Сайт нужен просто "для вида"

WordPressСоздание сайтов
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Заявки фрилансеров

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Сайты «под ключ»
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