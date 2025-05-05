Ищем опытного веб-разработчика или команду для создания современного сайта агентства премиум-услуг. Задачи включают разработку дизайна, создание фронтенда и бэкенда с учетом SEO, интеграцию формы бронирования и защиту данных. Требуется опыт в создании сайтов для нишевых проектов и знание технологий HTML, CSS, JS, PHP.
Сделать сайт-каталог продажи онлайн курсов
Нужен сайт- каталог продажи онлайн курсов. Движок не имеет значения, можно вордпрес. Список онлайн курсов предоставлю
ТЗ как такового нет. Можно шаблон любой использовать. Сайт нужен просто "для вида"
Заявки фрилансеров
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