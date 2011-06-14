Необходимо создать два клона сайтов ниже http://www.theapprovalcentre.ca http://www.carfinancecentre.ca Отличия должны заключаться в разном дизайне, но функционал сохраняется. Из функционала: 1. Форма для связи идентичная http://www.carfinancecentre.ca/AutoFinance (https). по заполнению информация отсылается на имейл. 2. Простой калькулятор кредита http://theapprovalcentre.ca/LoanCalculator 3. Галерея. ...
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Сделать сайт на joomla каталог запчастей с возможностью добавления запчастей через excel,word,1с сразу пачками детально раскажу после выбора специалиста пример http://www.krasparts.ru/, оплата только по факту
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