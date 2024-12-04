Требуется разработка структуры web-сайта для торговой компании, связанного с велоспортом. Необходимо составить главы, такие как проектирование, архитектура и интерфейс, а также описания товаров и форму для обратной связи. Ожидается текстовый документ в формате Word, который будет аналогичен предоставленным примерам. Наполнение сайта можно придумать самостоятельно.