Сделать сайт на Wordpress для организации

$1000
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Закрыт23 заявки161 просмотр

Необходимо сделать сайт для некоммерческой организации.

Детальная информация (ТЗ) в приложенном файле.

Сроки по договоренности. Оплата возможна в USDT.

WordPressСоздание сайтов
2 месяца назад
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