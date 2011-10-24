Задача: Сделать сайт на ядре 1.7 с шаблоном от 1.5 Joomla

Ссылка на описание шаблона: https://www.gavick.com/products/templates/item/38-mystore.html

Прошу учесть что шаблон должен не только выглядеть (валидность, кроссбраузерность) но и полностью функционировать и все компоненты должны работать корректно + должны быть установлены последние версии компонентов. Проще говоря нужно обновить шаблон до последней версии ядра и компоненты.

Оплата WebMoney. Работаю без предоплаты.

Бюджет не более 5000р. Чем скорее тем лучше.