Сделать сайт по примеру

Мне нужно 2 сайта на основе сайта:https://ge.dreamhouse.market/(недвижимость) Мне понравилось его юзабилити. Дизайн конечно нет. Сайт сделан на Тильде, но я бы не хотел использовать данный конструктор. ТЗ для первого сайта прикрепляю. Второй сайт почти копия ...