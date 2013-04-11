Сделать сайт под ключ на WordPress (forex)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок169 просмотров

Необходимо сделать сайт под ключ, посвященный форексу. Вот пример исполнения по дизайну и немного по программированию. www.brokersearch.ru/ Можно отталкиваться от него. Есть примерная схема расположения блоков, страниц и мини т.з. Не нужен мега дизайн, но должно быть все опрятно и самое главное по функционалу и для пользователя

Ищу начинающего специалиста, который не будет просить стотысячмиллионов. Который поймет, что подобный ресурс будет для него интересным заданием для своего портфолио на будущее.

Не тороплю со сроками, но и не хочу чтобы затягивали.

WordPress
12 лет назад
newcarmarket
Алексей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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