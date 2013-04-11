Нужен программист 1С-Битрикс с опытом работы со следующими модулями: 1. Социальная сеть 2. Каталоги (нужна модификация скриптов, можно брать модуль интернет-магазина) 3. Настройка информационного портала, модификация кода - новости, статьи. 4. ...
Сделать сайт под ключ на WordPress (forex)
Необходимо сделать сайт под ключ, посвященный форексу. Вот пример исполнения по дизайну и немного по программированию. www.brokersearch.ru/ Можно отталкиваться от него. Есть примерная схема расположения блоков, страниц и мини т.з. Не нужен мега дизайн, но должно быть все опрятно и самое главное по функционалу и для пользователя
Ищу начинающего специалиста, который не будет просить стотысячмиллионов. Который поймет, что подобный ресурс будет для него интересным заданием для своего портфолио на будущее.
Не тороплю со сроками, но и не хочу чтобы затягивали.
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